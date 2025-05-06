Kırıkkale'de otomobil bahçe duvarına çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Sanayi Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobilin evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:25

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Kırıkkale'de gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün aracı, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, aralarında 5 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi 1306. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. yönetimindeki 06 CDF 65 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü R.M. ile yolcular Z.Y. ve 5 yaşındaki M.C.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şiddetli çarpma nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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