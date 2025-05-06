Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisten kaçtıı: 41 bin TL ceza!

"Dur" ihtarına uymayan ve polisle 15 dakika boyunca kovalamaca yaşayan ehliyetsiz sürücü, yakalanmasının ardından 41 bin 364 TL para cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:00

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Karabük'te trafik uygulaması sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, şehir merkezinde tehlikeli bir kovalamacaya neden oldu. 15 dakika süren takip sonunda yakalanan sürücüye çok sayıda trafik ihlalinden toplam 41 bin 364 TL ceza kesildi.

Olay, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin şehir genelinde yaptığı denetimler sırasında meydana geldi. B.A.Ü. yönetimindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari araç, Bulak mevkiinde durdurulmak istendi. Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca 1 No'lu Cadde'de sona erdi.

Polis ekiplerinden kaçarken birçok trafik kuralını ihlal eden sürücünün 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kovalamaca sırasında yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, trafik işaretlerine uymamak, ters yönde araç kullanmak, ardı ardına şerit değiştirmek ve benzeri 6 farklı ihlalden toplam 41 bin 364 TL para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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