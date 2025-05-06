Bursa’da forklift taşıyan kamyon alev alev yandı

Nilüfer ilçesinde forklift yüklü bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:47

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki forklift yüklü bir kamyon, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, kamyon tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerindeki Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyon, taşıdığı forkliftle birlikte bir anda alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kamyonun kısa sürede tamamen alevlerle kaplandığı görüldü.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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