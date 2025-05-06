İzmir Çeşme açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:26

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyon sonucu, 48 düzensiz göçmen yakalandı. 5'i çocuk olan bu göçmenler, lastik botta tehlikeli bir şekilde denizde ilerlerken fark edilerek güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçmenlerin yer aldığı bir lastik botu tespit etti. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, bottaki 48 göçmeni başarılı bir şekilde yakalayarak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Göçmenler arasında 5 çocuk bulunuyor. Sahil Güvenlik, yakalanan düzensiz göçmenleri, kimlik tespiti ve diğer işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

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