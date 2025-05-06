Sakarya’da feci kaza: Gelin ve görümce hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve görümce, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:29

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve görümce, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları, olayın ne kadar dramatik bir şekilde geliştiğini gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana gelen feci kazada, yolun karşısına geçmek isteyen gelin ve görümce, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir Honda marka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle kadınlar yola savruldu. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi, ancak yapılan ilk müdahalede her iki kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla gelen otomobilin kadınlara çarpma anı ve onların savrulma halleri net bir şekilde görünüyor. Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle incelendiğini belirtirken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü hakkında araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

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