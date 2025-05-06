Bayrampaşa’da BİM markette kasiyeri darp eden şüpheli yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir BİM market şubesinde, kasiyerle tartışan şahıs, kadını darp etti. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:19

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, bir BİM market şubesinde gerçekleşen olayda, ekmek almak için markete gelen bir şahıs, kasiyerle tartışarak kadını darp etti. Olayın ardından şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI

Geçtiğimiz cuma günü saat 16.48'de İstanbul Bayrampaşa'nın Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir BİM marketin şubesinde gerçekleşen olayda, E.T. isimli şüpheli ekmek almak için kasaya gelen kadın kasiyerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, saldırgan B.Ü. isimli kadın kasiyeri önce tekme atarak, ardından yumrukla darp etti.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kadın kasiyerin şikayetinin ardından, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen E.T., yapılan operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, 'kasten yaralama ve taciz' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Olay, toplumda büyük tepki toplarken, mağaza sahipleri de güvenlik önlemlerini artıracaklarını duyurdu.

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