İstanbul depremi sonrası o bölgeyi işaret edip nokta koydu: Silivri ve Ereğli depremleri en kuvvetli kanıt

Giriş Tarihi: 06.05.2025 10:54

Marmara Denizi'nde olan depremlerin doğudan batıya deprem göçünün göstergesi olduğu iddia edildi. (DHA)

"İSTANBUL'DA ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Silivri'de 23 Nisan'da 6.2 depremin ocağının 20 kilometre kadar güneyinde Marmara'nın ortasında gerçekleştiğini hatırlatan Bayraktutan, "3.7 büyüklüğündeki Tekirdağ'da Marmaraereğlisi'nin 25 kilometre kadar güneyinde denizin ortasında meydana gelmiştir. Dolayısıyla son 3-4 yılda bölgede meydana gelen depremler 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra doğuya değil, batıya doğru göç ettiğini görmekteyiz. Silivri ve Ereğli depremleri bunun en kuvvetli kanıtlarıdır. Yıllardan beri savunduğum gibi İstanbul'da çok büyük bir deprem beklemiyorum. Halkı boşuna panikletmek, psikolojisini bozmak devletin de kentsel dönüşümünü yanlış yönlendirmek hem bilimsel, bilim ahlakı, hem de halkı paniğe sokarak yaralanmalara sebep olmak gibi açılardan üzüntü vericidir. Kaldı ki bu yanlış ve ters yorumların meşhur profesörler tarafından yapılması, yıllardır sürdürülmesi ve medyanın bunlara alet olması ülkemiz açısından büyük talihsizliktir." diye konuştu.