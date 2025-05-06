Denizli'de yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Kale ilçesinde, Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki İsmet Akça, yem karma makinesine yem dökerken tambur bölümüne düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti. Demirciler Mahallesi'nde yaşayan İsmet Akça (49), yem karma makinesine yem döktüğü sırada makinenin tambur bölümüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.