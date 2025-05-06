Fatih'te ticari araç kontrolden çıkıp yan yattı

Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halindeki tekstil yüklü ticari araç kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:20

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Fatih'te gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, tekstil ürünleri yüklü bir ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün idaresindeki 34 JDP 68 plakalı, içinde tekstil ürünleri bulunan ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye savruldu ve yan yattı.

Kaza sırasında araçta bulunan iki kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan şahısların sağlık durumları kontrol altına alınırken, araçta bulunan yük sahipleri tarafından boşaltıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada yol güvenliğini sağlamak için sağ şeritte önlem aldı. Yan yatan araç, daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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