Bu akşamki bölümde ise, yarışmacıya sorulan 50 bin ila 300 bin TL arasındaki soruya dair büyük bir ilgi oluştu. "Profesyonel bir satranç karşılaşmasının beyazlar tarafından maçı başlatılacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?" sorusunun yanıtı hala merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı: