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Profesyonel bir satranç karşılaşmasının beyazlar tarafından maçı başlatılacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı, izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. 4 Mayıs tarihli bölümde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:03
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Profesyonel bir satranç karşılaşmasının beyazlar tarafından maçı başlatılacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

Bu akşamki bölümde ise, yarışmacıya sorulan 50 bin ila 300 bin TL arasındaki soruya dair büyük bir ilgi oluştu. "Profesyonel bir satranç karşılaşmasının beyazlar tarafından maçı başlatılacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?" sorusunun yanıtı hala merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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SORU:Profesyonel bir satranç karşılaşmasının beyazlar tarafından maçı başlatılacak olan ilk taş sürmesi, toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

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A:12
B:16
C:20
D:24

CEVAP:20

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