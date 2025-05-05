Bahçesini sularken sulama kanalına düşen adam öldü

Kilis’in Musabeyli ilçesi Çınar Mahallesi’nde, 51 yaşındaki İsminur Doğan, bahçesini sularken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:11

Paylaş



ABONE OL

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, sulama kanalına düşen İsminur Doğan (51), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında bahçesini sularken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen İsminur Doğan, durumu fark eden yakınları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN