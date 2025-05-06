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Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda mahsur kalan kuzu böyle kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon borusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda mahsur kalan kuzu böyle kurtarıldı

İlçenin Çarıklı Mahallesi'nde kanalizasyon borusuna giren kuzu, burada sıkışıp mahsur kaldı.

DİYARBAKIR'DA MAHSUR KALAN KUZU BÖYLE KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmalar sonucu kuzuyu sıkıştığı yerden çıkartıp sahibine teslim etti. Kurtarma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.