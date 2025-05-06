Muğla'da feci kaza: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir, bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Görkem Mehmet Soydemir (12) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Ahmet Can K. (26) ise hastanede tedaviye alındı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Yeni Datça Yolu üzerindeki Camiavlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Ahmet Can K.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Soydemir hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.