Muğla'da feci kaza: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 06.05.2025 12:26

Görkem Mehmet Soydemir (12) (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.