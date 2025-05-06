Yaşam

Bursa'da kuyumcuya sahte altın satıp dolandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran şüpheli KOM ekiplerince yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da kuyumcuya sahte altın satıp dolandırdı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün kuyumcular çarşısında faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi aldılar.

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATIP DOLANDIRDI

Bir kuyumcuya 23 adet sahte altın satan şüpheli ekiplerce tespit edildi. Şüpheli B.E.(30), KOM ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 67 Adet 1 gramlık sahte altın ve 7 Adet 5 gramlık sahte altın ele geçirildi.