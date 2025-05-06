Avcılar'da yıkımda askıda kalan beton parçası krize neden oldu

Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 4 katlı binada iş makinesiyle yapılan müdahale sırasında üst kattan kopan beton parçası askıda kaldı. Parçanın yan binaya çarpma riski üzerine yıkım durdurulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 10:16

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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 4 katlı binanın üst katındaki beton parçaları, iş makinesinin müdahalesiyle kaydı. Çalışma sırasında yan binada oturanlar yıkımda oluşan risk nedeniyle 4 saatliğine tahliye edildi.

4 KATLI BİNA İÇİN YIKIM KARARI

Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkım kararı alındı. Dün sabah saatlerinde yıkımına başlanan binada iş makinesinin müdahalesiyle kayan beton parçası askıda kaldı. Bu sırada yan binadaki bir evin penceresinden içeriye beton parçaları da girdi.

RİSK NEDENİYLE YAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Beton bloğun kayarak yan binaya çarpma riski üzerine yıkım çalışması durdurularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede, itfaiye, sağlık, polis, Avcılar Belediyesi, İGDAŞ ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri adrese geldi. Binanın çevresine şerit çekilerek önlem alındı. Durumu değerlendirmek için Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü'nden uzman çağrıldı. Gelen mühendis bloğun durumunu tespit ettikten sonra yan bina için risk oluşturduğunu açıkladı. İtfaiye ekibi, ambulansın megafonu ile binada bulunanların evlerini geçici olarak tahliye etmelerini istedi. Polis ve itfaiye ekipleri binaya girerek aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 11 kişiyi tahliye etti. Bunun ardından yıkıma kontrollü olarak devam edildi. Dikkatle yürütülen çalışmanın ardından gece geç saatlerde risk oluşturan parça yıkım alanına düşürüldü. Gün boyu trafiğe kapatılan cadde tekrar açılırken tahliye edilen evlerde kalan ailelerde evlerine döndü.

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