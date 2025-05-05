Yaşam

Asker eğlencesinde kavga çıktı: Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. O anlarda çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Asker eğlencesinde kavga çıktı: Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

ASKER EĞLENCESİNE KAVGA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Kavga, eğlenceye gelen diğer vatandaşlar tarafından güçlükle ayrılırken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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