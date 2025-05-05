Asker eğlencesinde kavga çıktı: Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. O anlarda çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 05:43

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Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavga, eğlenceye gelen diğer vatandaşlar tarafından güçlükle ayrılırken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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