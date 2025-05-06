Bağcılar’da silahlı kavga:Husumetlisini vurarak öldürdü

İstanbul Bağcılar’da husumetli olduğu kişiyle tartışan bir şahıs, tartışma sırasında silahını çekerek ateş etti. Ağır yaralanan Muharrem Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:29

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, bir kişi kaldırımda yürürken karşılaştığı husumetlisiyle tartıştıktan sonra vurularak öldürüldü. Saldırgan motosikletle olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site önünde yürüyen Muharrem Yılmaz, kaldırımda husumetli olduğu bir şahısla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi. Tartışma sırasında şahıs, yanında bulunan silahı çıkararak Yılmaz'a ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz yere yığılırken, saldırgan olay yerinden motosikletle uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, saldırganın kimliğinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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