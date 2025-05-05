Gaziosmanpaşa'da husumetlilerin kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Gaziosmanpaşa'nın Kazım Karabekir mahallesinde iki husumetli kişiler arasında bir anda kavga çıktı. Olayda taraflardan birinin silahını doğrultmasıyla Y.S.S.'ye ateş etti. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 04:44

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Gaziosmanpaşa'nın Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesinde, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından Y.S.S'ye silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Y.S.S, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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