Küçükçekmece'de ayakkabı dükkanında korkutan yangın!

Fatih Mahallesi’nde bir iş hanının zemin katındaki ayakkabı dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:07

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Bir iş hanının zemin katında bulunan ayakkabı dükkanında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda ciddi hasar oluştu.

Yangın, saat 23.00 sularında Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının zemin katındaki ayakkabı dükkanında çıktı. Edinilen bilgilere göre, dükkanın giriş kapısındaki elektrik sisteminde meydana gelen kısa devre sonucu başlayan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamına yayıldı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında iş hanında ve dükkanda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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