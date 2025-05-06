Ankara sokaklarında ilginç görüntü: Tekne karadan yürütüldü
Ankara Gölbaşı’nda tırın üzerine yerleştirilen bir teknenin kara yoluyla taşınması, vatandaşların ilgisini çekti. Karada ilerleyen tekneyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Bir tekne, tırın üzerine yerleştirilerek kara yoluyla taşındı. Denize alışık olunan bir aracın karada ilerlemesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
KARADA TEKNE GÖRÜNCE DURUP İZLEDİLER
Tırla taşınan ve büyük boyutlarıyla dikkat çeken tekne, Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken birçok vatandaşın ilgisini topladı. Bazı vatandaşlar aracı durdurup izlerken, bazıları da telefonlarına sarılarak bu ilginç anı kayıt altına aldı.
KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
Olay anı cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde tırın üzerinde ilerleyen teknenin, adeta "karadan gidiyor" izlenimi oluşturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.