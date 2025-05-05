Aile hekimliğinde yeni sistem! İkamete dayalı uygulama dönemi

Sağlık Bakanlığı aile hekimliği sistemi ile ilgili olarak yarından (6 Mayıs 2025) itibaren yeni bir uygulamaya gidileceğini açıkladı. Buna göre aile hekimine kayıtlı olduğu il ve ikametleri farklı olan vatandaşların kayıtları otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşınacak.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 11:21

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Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde yarından itibaren başlatılacak yeni uygulamayla, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.



Türkiye genelinde 6 Mayıs itibarıyla devreye alınacak yeni uygulamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu uygulamayı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında, koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması için hayata geçirdiklerini belirtti.



Koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeliyle koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Demirkol, bu kapsamda aile hekimliklerini güçlendirdiklerini söyledi. Demirkol, güçlü aile hekimliğinin güçlü bir sağlık sistemini ve sağlıklı nesilleri oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye genelinde yeni sistem bu ay itibarıyla devreye alınacak. (A Haber arşiv)



Koruyucu sağlık hizmetlerinin 85 milyona aktif bir şekilde ulaştırılması için Türkiye genelinde yeni bir sistemi bu ay itibarıyla devreye alacaklarını bildiren Demirkol, şu bilgileri paylaştı: "Aile hekimliklerimize kayıt olan nüfusu da ailemizin bir bireyi olan aile hekimliklerimizde başvuruyu artıracak şekilde planlıyoruz. Biz istiyoruz ki her vatandaşımız mutlaka aile hekimine gitsin, koruyucu sağlık hizmetlerini ve etkin tarama hizmetlerimizi ücretsiz alsın. Bu kapsamda, belirli aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.



86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara'da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul'da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara'da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul'da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun, aile hekimimiz de o vatandaşımıza ulaşsın diye mayıs ayı itibarıyla onların aile hekimliği kaydını İstanbul'a alıyoruz. İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğümüz de o vatandaşımızı yine adresine en yakın ve uygun aile hekimine kaydetmiş olacak."