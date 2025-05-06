Akülü araçla yola çıkan çocuğa otomobil çarptı!

Mersin'de akülü araçla yola çıkan küçük bir çocuk, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:04

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde akülü araç kullanan bir çocuk, dönüş yapmakta olan bir otomobilin çarpmasıyla yere savruldu. Kaza anı amatör kameraya yansırken, olayda şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

YOLDA OYNARKEN KAZAYA KARIŞTI

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşlardaki bir çocuk, akülü aracıyla sokakta ilerlemeye başladı. Bu sırada yola dönüş yapan bir otomobil, çocuğun bulunduğu araca çarptı.

ARAÇ ÇARPINCA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, küçük çocuk kazayı ucuz atlattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Neyse ki çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi.

KAZA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Yaşanan kaza, olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun yola çıkışı ve otomobilin çarpma anı açıkça görülüyor.

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