Alkollü sürücü polisten kaçtı: Yakalanınca "bir şey yok" dedi!

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, gazetecilere pişkin tavırlarla yaklaşırken, yakını ise görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:11

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Aksaray'da uygulama yapan trafik polislerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Araçtan inince gazetecilere "Bir şey yok abi" diyerek pişkin tavırlar sergileyen sürücünün, yasal sınırın çok üzerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında sürücünün yakını, basın mensubunun çekim yapmasına fiziksel müdahalede bulundu.

Olay, Aksaray'ın Yeni Sanayi Mahallesi eski sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 AEM 561 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü E.K. (36), aracını sürerek kaçmaya başladı. Eski Sanayi Sitesi içerisine girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçtan inen E.K., kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Bir şey yok abi" diyerek umursamaz bir tavır sergiledi. Ardından tekrar araca binerek gizlenmeye çalışan sürücü, polis tarafından uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfletildi. Yapılan ölçümde sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilirken, ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca alkollü araç kullanmak, polis uyarısına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli maddelerden toplamda yaklaşık 57 bin TL para cezası uygulandı.

Olay yerinde işlemler sürerken, sürücünün bir yakını ise basın mensubunun kamerasını eliyle kapatarak çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Polis, hem olayla hem de müdahaleyle ilgili ayrı ayrı inceleme başlattı.

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