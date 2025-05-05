Yaşam

Erzurum Aşkale'de su samuru görüntülendi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum Aşkale'de su samuru görüntülendi

Zaman zaman doğal yaşam alanlarında görüntülenen su samurları, Aşkale'nin Karasu nehrinde balık avlarken görüntülendi. Bölgede nadir görülen su samurunu gören bir vatandaş, hemen cep telefonuyla samurunu hareket halindeki görüntülerini kayda aldı. Kaydedilen görüntülerde, su samurunun gölete dalıp kıyıya çıktığı anlar görülüyor.

AŞKALE'DE SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ

Aşkale'nin eski Küçük Geçit köyü mevkii HES barajında görüntülenen su samurunun rahat hareketleri dikkatlerden kaçmadı.