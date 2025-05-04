Tatil için gittiği Sakarya'dan acı haber geldi: Minik İkranur yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği tatilde havuzda baygın halde bulunan 6 yaşındaki İkranur'dan acı haber geldi. Minik kız hastaneye götürülmesinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 04:43

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Sakarya'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan tatile gelen ailenin 6 yaşındaki kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılıp, hastaneye götürülen talihsiz çocuk kurtarılamadı. İkrasu'nun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalov evde meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan geldikleri öğrenilen ailenin kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Öte yandan talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi. Küçük İkrasu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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