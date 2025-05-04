Sarıyer'de çöken yolun ardından çalışmalar sürüyor

Sarıyer'de gece saatleri doğal gaz sıkışması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yaşanan olay sebebiyle Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde geliş ve gidiş yönleri trafiğe kapatılmıştı. Tamamen kullanılamaz hale gelen yolda gece saatleri boyunca dolgu ve onarım çalışmaları devam etti.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 04:57

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Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Doğal gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada yolda toprak kayması oluştu ve yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolda belediye ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen yol çökmesi sonrası belediye ekiplerinin başlattığı dolgu ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, çalışmaları yerinde inceledi.

YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

Kaymakam Kalaylı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik önlemleri sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.

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