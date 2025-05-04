Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığında silahlı kavga: 1 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Yolkonak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan iki kişi arasında silah konuştu. Olayda Ü. A isimli kişi tabancayla Serdar Ulupınar'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 03:57

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Olay, Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Serdar Ulupınar ile Ü.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A. yanında bulunan tabancayla Ulupınar'ın üzerine ateş açtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ulupınar'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Ulupınar'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ü.A. ve S.A., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ulupınar'ın cenazesinin kaldırıldığı hastanede ise polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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