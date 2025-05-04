Yaşam

Sakarya'daki 4 katlı binada yangın: 3 kişi son anda kurtarıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara çıkması üzerine 3 kişi mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler bina sakinlerini kurtarırken alevler kısa sürede söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Sakarya'daki 4 katlı binada yangın: 3 kişi son anda kurtarıldı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı Uluköylü Apartmanı'nın üst katlarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'DAKİ 4 KATLI BİNADA YANGIN: 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangın sırasında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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