Sakarya'daki 4 katlı binada yangın: 3 kişi son anda kurtarıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara çıkması üzerine 3 kişi mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler bina sakinlerini kurtarırken alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı Uluköylü Apartmanı'nın üst katlarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.