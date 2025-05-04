Bursa'da motosiklet kazası: Devrilen araçta 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yenişehir-İznik karayolu üzerindeki Afşar Mahallesi seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Devrilerek metrelerce sürüklenen araçta sürücü hayatını kaybederken yanındaki yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 02:47

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir-İznik karayolu üzerindeki Afşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.K. isimli şahsın kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan P.U. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. P.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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