AFAD açıkladı: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 02.53'te meydana gelen deprem yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 02.53'te meydana gelen deprem yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-04
Saat:02:53:41 TSİ
Enlem:39.24 N
Boylam:28.94306 E
Derinlik:12.55 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-04 02:53:41 39.24 28.94306 12.55 ML 4.0 Simav (Kütahya)
2025-05-04 00:55:13 40.06111 24.79167 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-05-04 00:36:35 37.14 28.795 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-05-04 00:09:34 39.18472 28.97472 6.94 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-05-04 00:02:24 37.6625 37.35528 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-05-03 23:50:15 37.79833 27.04667 13.46 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.88 km] Kuşadası (Aydın)
2025-05-03 23:42:16 38.99889 27.91444 6.13 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2025-05-03 23:41:54 38.39611 38.87778 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-05-03 23:41:11 38.9925 27.92444 6.89 ML 2.1 Akhisar (Manisa)
2025-05-03 23:32:16 39.22472 28.97333 11.48 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-05-03 23:31:29 39.20028 28.98917 13.9 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-05-03 23:15:20 37.44389 36.86833 10.98 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-03 23:11:15 39.5325 27.50056 15.09 ML 2.0 İvrindi (Balıkesir)
2025-05-03 23:10:18 37.10167 36.9025 8.21 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)