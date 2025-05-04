AFAD açıkladı: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 04.05.2025 03:07

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 02.53'te meydana gelen deprem yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.