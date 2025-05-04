Sakarya'da korku dolu anlar! Yangında can pazarı: 3 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı apartmanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 01:39

Paylaş



ABONE OL

Yangın, saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı Uluköylü Apartmanı'nın üst katlarında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN