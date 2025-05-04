Bursa'da feci kaza! Otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

Bursa’da otomobilin taksiye çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 01:32

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Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şengül Yılmaz yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca'nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksiye çarptı. Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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