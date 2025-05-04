Yaşam

Afyonkarahisar'da korkunç olay! Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kan donduran olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Yolkonak köyünde yaşayan Ü.A. (68) ile S.A. (38), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S.U'yla (43) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., tabancayla M.S.U'yu vurup öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheliler Ü.A. ile S.A'yı gözaltına aldı.

M.S.U'nun cesedi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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