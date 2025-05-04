Namazdan dönüş sonrası dehşeti yaşadı: Evi küle döndü

Bolu'nun Göynük ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Salim Metin, geri döndüğünde hayatının kabusunu yaşadı. 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine gelen ekipler alevleri söndürdü.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 05:15

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Yangın, Göynük ilçesi Çeşme Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Metin'in ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde, kendisinin yatsı namazı için camiye gittiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesine rağmen ahşap yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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