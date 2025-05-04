Malatya'da durdurulan araçta 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Malatya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 05:11

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı illerden Malatya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada 4 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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