Malatya'da durdurulan araçta 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
Malatya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı illerden Malatya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Araçta yapılan aramada 4 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.