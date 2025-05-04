Sivas'ta pes dedirten görüntü: Atları kamyonete bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Giriş Tarihi: 04.05.2025 05:54

Sivas'ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu. Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi. Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.