Yaşam

Sivas'ta pes dedirten görüntü: Atları kamyonete bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Sivas'ta bir kamyonet sürücüsünün aracının arkasına bağladığı 2 at, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda atların kilometrelerce koşturularak hayvanlara eziyet edildiği görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Sivas'ta pes dedirten görüntü: Atları kamyonete bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Sivas'ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu. Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi.

ATLARI ARACINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE EZİYET ETTİ

Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi. Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Foto: İHAFoto: İHA

Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan atların yorgun düştüğü ve zorlukla ilerledikleri dikkat çekti.

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