Sivas'ta pes dedirten görüntü: Atları kamyonete bağlayıp kilometrelerce koşturdu
Sivas'ta bir kamyonet sürücüsünün aracının arkasına bağladığı 2 at, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda atların kilometrelerce koşturularak hayvanlara eziyet edildiği görüldü.
Sivas'ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu. Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi. Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan atların yorgun düştüğü ve zorlukla ilerledikleri dikkat çekti.