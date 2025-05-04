GİB duyurdu! Harran'da "1.5 yaşındaki çocuğa süt verilmedi" iddiasına yalanlama

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 Yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği iddiasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçların karşılandığı belirtilerek "Geçici barınma merkezlerinde günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımı yapılmakta olup yabancıların temel ihtiyaçları dışındaki taleplerinin karşılanması için de fiyatları merkez yetkililerince denetime tabi olan kantin hizmeti sunulmaktadır. Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında hukuksal süreç başlatılmıştır. " denildi.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 18:22

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Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 Yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçların karşılandığı belirtilerek söz konusu devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında hukuksal süreç başlatıldığı vurgulandı.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayılan "Harran Geçici Barınma Merkezinde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği iddiasına ilişkin" Başkanlığımızı hedef alan dezenformasyon niteliğindeki haber ve paylaşımlar hakkında basın açıklaması yapma gereği ortaya çıkmıştır.

GBM'LERDE TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Söz konusu haberlere ve paylaşımlara konu olan anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetinin olması üzerine geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edilmişler ve kendilerine gereken tüm İlaçlar temin edilmiştir. Bebeğin süt, mama ve bez dahil ihtiyaçları karşılanmıştır. Tüm geçici barınma merkezlerinde barınma ve sağlık hizmeti, temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımı, kıyafet temini, çocukların ihtiyaçlarına yönelik süt, mama, bez vb. ihtiyaçların karşılanması gibi her türlü hizmete erişim sağlanmakta olup yabancılara teslimi gerçekleştirilen her türlü hizmet, resmi olarak kayıt altına alınmaktadır.

3 ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITILIYOR

Geçici barınma merkezlerinde günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımı yapılmakta olup yabancıların temel ihtiyaçları dışındaki taleplerinin karşılanması için de fiyatları merkez yetkililerince denetime tabi olan kantin hizmeti sunulmaktadır. Geçici barınma merkezleri, haberli ve habersiz olarak denetlenmekte ve ziyaret edilmektedir.

Söz konusu habere konu olan yabancının geçici barınma merkezinde bulunduğu süreçte eşiyle görüştürülmediği iddiaları da tamamen asılsız olup, Harran Geçici Barınma Merkezinin kayıtlarında yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelere dair kayıtlar mevcuttur. Ülkemiz, düzensiz göçle mücadele de dahil tüm göç yönetim süreçlerini hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yürütmektedir. Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında hukuksal süreç başlatılmıştır. "

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