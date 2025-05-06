Cezaevi firarisi dere yatağında ölü bulundu

Kırklareli Cezaevi’nden aldığı izin sonrası teslim olmayan ve firari ilan edilen Yılmaz Kayık, Denizli Honaz’daki bir dere yatağında çoban tarafından ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:48

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Denizli'nin Honaz ilçesinde, 10 günlük izninin ardından cezaevine dönmeyen ve firari durumuna düşen bir mahkumun cansız bedeni bulundu. Kocabaş Cezaevi Kampüsü yakınlarındaki dere yatağında fark edilen cesedin, 35 yaşındaki Yılmaz Kayık'a ait olduğu tespit edildi.

ÇOBAN DERE YATAĞINDA CESET BULDU

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, dere yatağında hareketsiz yatan birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

KİMLİK BELİRSİZDİ, YOĞUN ÇALIŞMAYLA TEŞHİS EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın uzun süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz Kayık'a ait olduğu ortaya çıktı.

İZNİ BİTTİ, CEZAEVİNE DÖNMEDİ

35 yaşındaki Yılmaz Kayık'ın, Kırklareli Açık Cezaevi'nden Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'ne nakledildiği ve 21 Nisan'da çıktığı 10 günlük izin sonrası 1 Mayıs'ta teslim olması gerektiği öğrenildi. Cezaevine dönmeyen Kayık, 3 Mayıs'ta firari sayıldı.

30 NİSAN'DA DENİZLİ'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda, Kayık'ın 30 Nisan'da Denizli'ye geldiği tespit edildi. Aynı gün içinde cezaevi kampüsü yakınlarındaki derede yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kayık'ın cesedi, baraj kapaklarının kapanmasıyla suyun çekilmesi sonucu ortaya çıktı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE ADLİ TIP SÜRECİ

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Kayık'ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor. Ölümün nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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