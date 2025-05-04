Ankara'da komşu dehşeti: Genç kadını başından vurmasının ardından intihar etti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Hatice Ç., işe gitmemesi üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler genç kadını başından vurulmuş halde buldu. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda kadının yan komşusu Murat Açıkgöz tarafından vurulduğu ve şüphelinin aynı silahla intihar ettiği ortaya çıktı.
Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Açıkgöz ve komşusu Hatice Ç.'in işe gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce binada yapılan incelemede Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Ç.in evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği belirlendi.
Her iki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenilirken, silah sesini duyan olmaması nedeniyle olay, ertesi gün fark edildi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılıp, ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.