Ankara'da komşu dehşeti: Genç kadını başından vurmasının ardından intihar etti

Giriş Tarihi: 04.05.2025 02:41

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Açıkgöz ve komşusu Hatice Ç.'in işe gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce binada yapılan incelemede Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Ç.in evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği belirlendi.