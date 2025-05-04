Yaşam

Irak'ın kuzeyinden acı haber! 1 şehit

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Irak'ın kuzeyinden acı haber! 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs'ta şehit olmuştur."

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