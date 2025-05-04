Irak'ın kuzeyinden acı haber! 1 şehit
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs'ta şehit olmuştur."