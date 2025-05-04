Başkentte Rest operasyonu: Kumar oynatan 35 iş yeri mühürlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri tarafından kumar oynatan iş yerleri takibe alınarak operasyon düzenlendi. Rest operasyonu kapsamında 35 iş yeri mühürlenirken 15 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 03:33

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı. Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi. Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu.

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