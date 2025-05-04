İnegöl'de çiğköfteci dükkanına silahlı saldırı: İş yeri sahibi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir çiğköfteci dükkanına ateş açıldı. İddiaya göre motosikletli ve kasklı olduğu belirlenen bir kişi iş yeri sahibine silahla yaraladı. Yaralı Adil S. (37) ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak'ta faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği çiğ köftecide çalışan iş yeri sahibi Adil S.'ye (37) tabancayla defalarca ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı. Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.