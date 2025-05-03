Zeytinburnu’nda conta atölyesinde yangın: Patlamalar paniğe neden oldu

İstanbul Zeytinburnu’ndaki 3 katlı sanayi binasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında iş yerinde patlamalar meydana geldi, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:55

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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki conta atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar çevrede paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu'na bağlı Maltepe Mahallesi'ndeki Akınsal Sanayi Sitesi'nde yer alan 3 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ikinci katında faaliyet gösteren conta atölyesinde, karton kutularda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede atölyedeki boya malzemelerine sıçradı ve iş yerinde ardı ardına patlamalar meydana geldi.

Alevlerin üçüncü kata kadar ulaşması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangına tanık olan Ebutalip Karataş, "Kepengi kaldırdığımızda contacının yandığını gördük. Kartonlar tutuşmuştu, kimyasal maddeler patlamaya başladı. Ekipler hızlıca müdahale etti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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