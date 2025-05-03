Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:43

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşanan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeşin cenazesi, gözyaşlarıyla memleketleri Rize'ye getirildi. Aile bireylerinin yaşadığı büyük acı, cenaze töreniyle birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı.

27 Nisan 2025 Pazar günü, Fransa'nın Strasbourg kentine bağlı Brumath bölgesinde Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin Kuru ve 11 yaşındaki kardeşi Hatice Kuru olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Melek Kuru ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.