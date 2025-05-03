Burdur’da restoranda dehşet: Genç kızı çalışma arkadaşı bıçakladı

Burdur’un Tefenni ilçesinde aynı restoranda çalışan Sinan D., tartıştığı genç kadın meslektaşı Deniz A.’yı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:03

Paylaş



ABONE OL

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma kanlı bitti. Aynı iş yerinde çalışan Sinan D. isimli şahıs, 25 yaşındaki Deniz A.'yı boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırganın ambulansı takip ettiği iddiası üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.

Olay, akşam saatlerinde Burdur'un Tefenni ilçesinde bulunan bir alkollü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran çalışanları Sinan D. (57) ve Deniz A. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan D., eline geçirdiği bıçakla Deniz A.'yı boynundan yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın ilk olarak Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın, ambulansla Burdur'a götürülen Deniz A.'nın peşine düştüğü iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Jandarma ambulansa eskortluk yaparken, polis ekipleri il girişinde önlem aldı. Ambulans hastaneye ulaşınca güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırgan Sinan D.'yi yakalamak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN