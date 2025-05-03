Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:49

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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