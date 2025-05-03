Bolu’da can pazarı! 10 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 03.05.2025 16:20

D-100 Karayolu'nda kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Bolu 'nun D-100 Karayolu üzerindeki Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 42 FY 700 plakalı Honda marka otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken Ankara istikametine seyreden, içinde 8 kişinin bulunduğu R.T. yönetimindeki 34 VS 3967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

FOTOĞRAF: İHA

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.