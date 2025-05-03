Sultangazi’de kayıp olan demans hastası 5 gün sonra ölü bulundu
İstanbul Sultangazi’de 28 Nisan’dan bu yana kayıp olan 56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, Mimar Sinan Kent Ormanı’ndaki gölet kıyısında ölü bulundu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan demans hastası İshak Öztürk, Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki gölet kenarında ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
28 NİSAN'DA KAYBOLMUŞTU
Esenler'de yaşayan 56 yaşındaki İshak Öztürk'ten 28 Nisan günü öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu polise bildirmişti. Öztürk'ün cep telefonundan alınan son sinyalin Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan gelmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir arama başlatılmıştı.
AFAD koordinasyonunda; polis, itfaiye, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve belediye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları 5 gün boyunca sürdü. Çalışmalar sonucunda, Öztürk'ün cansız bedeni polis ekiplerinin eğitim yaptığı alana yakın bir noktadaki gölet kıyısında bulundu.
UMKE ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri incelemesinin ardından savcılık talimatıyla ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.