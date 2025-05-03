Sultangazi’de kayıp olan demans hastası 5 gün sonra ölü bulundu

Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:10

İstanbul 'un Sultangazi ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan demans hastası İshak Öztürk , Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki gölet kenarında ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ormanda kayıp olarak aranan demans hastası Öztürk'ten acı haber geldi / AA

28 NİSAN'DA KAYBOLMUŞTU

Esenler'de yaşayan 56 yaşındaki İshak Öztürk'ten 28 Nisan günü öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu polise bildirmişti. Öztürk'ün cep telefonundan alınan son sinyalin Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan gelmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir arama başlatılmıştı.

AFAD koordinasyonunda; polis, itfaiye, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve belediye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları 5 gün boyunca sürdü. Çalışmalar sonucunda, Öztürk'ün cansız bedeni polis ekiplerinin eğitim yaptığı alana yakın bir noktadaki gölet kıyısında bulundu.