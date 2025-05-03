Iğdır Emniyeti’nde uyuşturucuya geçit yok! 2 tutuklama

Iğdır’da Narkotik ekiplerinin Nisan ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 kişi tutuklandı, 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:53

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda önemli sonuçlar elde etti. Ay boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kişi tutuklanırken, toplam 30 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin Iğdır genelinde yürüttüğü operasyonlarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 5 şüpheliye adli işlem uygulandı. Bu kişilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan da 25 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda toplam 64,76 gram metamfetamin, 70,18 gram esrar, 99 adet sentetik ecza ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, halkın da duyarlı olması ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesi çağrısında bulunuldu.

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