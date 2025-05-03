Şanlıurfa’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı: Valilik'ten açıklama!

Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Şanlıurfa Valiliği, etkilenen mahallelerde zarar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:28

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Şanlıurfa'nın üç ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası Valilik, tarımsal üretim alanlarında oluşan zararın belirlenmesi için ekiplerin sahaya çıktığını açıkladı. Fıstık, zeytin ve pamuk ekili alanlarda hasar oluştu.

Şanlıurfa Valiliği, 2 Mayıs Cuma günü yaşanan dolu yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, dolunun Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde tarım alanlarına zarar verdiği belirtildi.

Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de ise 4 mahallede başta fıstık, zeytin ve pamuk olmak üzere çeşitli ürünlerde hasar oluştuğu kaydedildi.

İl ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Açıklamada, "Dolu zararından etkilenen bütün üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar koordinasyon içinde yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

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